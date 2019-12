Tragedia di Quargnento: la donazione dell'associazione Onlus Riccardo Traverso di Genova alle famiglie dei tre vigili del fuoco che hanno perso la vita (FOTO)

L'associazione Onlus Riccardo Traverso di Genova ha consegnato oggi in Sala Trasparenza tre donazioni da 2500 euro a ciascuna delle famiglie dei tre vigili del fuoco dell'alessandrino (Antonio Candido, 32 anni; Matteo Gastaldo, 46 anni; Marco Triches, 38 anni) morti in servizio, il 5 novembre scorso, per l'esplosione di una cascina nella quale stavano effettuando un intervento. Alla consegna erano presenti l'assessore alla protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, il consigliere delegato alla Protezione Civile del Comune di Genova Sergio Gambino, Alessandra D'Errico in rappresentanza del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova, Riccardo Briante in rappresentanza del Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria e Carla Cavelli, dell’associazione Riccardo Traverso.

La Onlus segue attualmente cinque progetti istituzionali (costruzione di una sala operatoria pediatrica a Kimbondo, nel Congo; sostegno per borse di studio e casa di accoglienza della sezione di Genova dell'Ail, associazione contro leucemie, linfomi e mieloma; sostegno alla casa di accoglienza e alla mensa benefica della parrocchia di Nostra Signora del Rosario di Genova; sostegno agli atleti diversamente abili dello Special Team Anffas di Genova) ma se la raccolta dei fondi lo permette interviene per altre cause, come accaduto ad esempio l'anno scorso per sostenere i due orfani dell'operaio dell'Ansaldo Eros Cinti, deceduto sul lavoro, e le 19 famiglie di chi aveva perso il lavoro a seguito del crollo del ponte Morandi.