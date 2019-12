Frane nelle frazioni di Varazze: il punto della situazione tra comune e Provincia

La riapertura della frana del Deserto e della SP57 a Casanova monitorata da una telecamera e le verifiche da attuare sulla frana a Campomarzio per arrivare alla riapertura della strada fuori allerta meteo.

Il punto della situazione su queste e molte altre criticità nelle frazioni di Varazze è stato effettuato quest'oggi in comune tra l'amministrazione varazzina, i tecnici comunali, la Provincia con i propri tecnici, alla presenza dei vigili del fuoco, la protezione civile e la Croce Rossa.

"Stiamo lavorando per aprire nel più breve tempo possibile tutte le strade, ma l'importante è che siano in sicurezza - a breve firmeremo un'ordinanza per un palo della luce Enel disattivato da togliere su via Prato Rotondo".

Sono state riaperte via Gino Pellegrini, via Campolungo (chiusura in allerta arancione/rossa), via Ceresa, via Belvedere, via Crovo (chiusura in allerta arancione/rossa), via Tessarole (chiusura in allerta arancione/rossa), via Sciandra, via Nuova Castagnabuona, via Bonfante, via Pero Sp42 (chiusa al confine con Stella).

Attualmente ancora chiuse via Montebeigua in località Ferraie, via Deserto in località Fonda, via Pratorotondo sotto la Tana degli Orsi, via Vecchia Casanova in località Mulaiea, Campomarzia sulla Sp57 e via Oltreacqua. Parzialmente aperte via Fossello (apertura al transito pedonale e chiusa con allerta arancione e rossa) e la strada vicinale Franzain (chiusura in località Bersoara, non più recuperabile).