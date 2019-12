Pietra Ligure, moto investe pedone nei pressi della stazione ferroviaria: un codice rosso al Santa Corona (FOTO)

Investimento pedonale questa sera a Pietra Ligure, intorno alle 20.30 sulla statale Aurelia nei pressi del distributore Agip che precede la stazione ferroviaria a ponente.

Secondo le prime ricostruzioni un ragazzo è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada per andare a gettare l'immondizia. La vittima è poi stata trascinata per alcuni metri dal mezzo, agganciatosi al sacchetto col pattume riportando fratture ad entrambe le gambe e ad un piede, oltre ad un trauma toracico.

Lo stesso è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona in codice rosso. L'autista del mezzo a due ruote è stato portato anch'esso in codice giallo al nosocomio pietrese con un trauma cranico dovuto alla caduta.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della pubblica assistenza Pietra Soccorso, coadiuvate dall'automedica, e gli uomini dei carabinieri per i primi accertamenti.

Il traffico sulla statale è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per alcuni minuti in attesa che le autorità potessero effettuare tutti i rilievi del caso.