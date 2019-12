Savona, trovato in possesso di un coltello a serramanico: denunciato minore

Servizi di prevenzione nei pressi degli istituti scolastici. Ieri mattina, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria competente in materia di minori, un minore per detenzione di strumenti atti ad offendere, senza giustificato motivo e in un luogo pubblico.

I poliziotti, infatti, nell’ambito dei servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici - effettuati anche con i poliziotti dei Cinofili di Genova - lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico.