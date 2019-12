Tentati furti di liquori, materiale tecnologico e abbigliamenti: due arresti dei Carabinieri a Savona

Giornata intensa quella di ieri, per i carabinieri della Stazione di Savona impegnati in due distinti episodi che hanno visto trarre in arresto due persone.

Il primo episodio risale a ieri mattina, quando la pattuglia della locale Stazione è intervenuta presso un centro commerciale della città poiché pochi istanti prima un uomo di nazionalità sudanese, di 24 anni abitante a Millesimo, richiedente asilo, è stato colto nel tentativo di rubare liquori e componenti hi-tech. L’uomo con abilità ha tentato di nascondere la refurtiva all’interno di uno zaino che teneva in spalla, insospettendo gli addetti alla sicurezza che hanno prontamente avvertito i carabinieri. L’uomo aveva appena oltrepassato “l’uscita senza acquisti” quando è stato fermato dai carabinieri che lo trovavano in possesso della refurtiva per un valore complessivo di 200 euro circa che è stata subito restituita all’avente diritto. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato poiché aveva danneggiato le placche antitaccheggio per non essere scoperto al passaggio della barriera senza acquisti.

Sempre ieri, ma in tarda serata, i carabinieri sono intervenuti presso un altro esercizio commerciale del centro cittadino, in quanto il direttore aveva colto una donna a rubare un giubbotto. All’arrivo dei carabinieri la scoperta che ha messo la donna nei guai, tanto da essere arrestata.

40enne di Vado Ligure, con problemi per diversi episodi di furti alle spalle, aveva appena rubato un giubbotto nonostante in quel momento dovesse trovarsi a casa , perché sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, dovendo scontare una pena proprio per una condanna per furto.

Entrambi gli arrestati, stamattina saranno processati per direttissima dal Tribunale savonese.