Una giornata un po' speciale al Nido di Loano

Natale al Nido di Loano: risveglio con sorpresa…!

Quest’anno, in occasione del tradizionale scambio di auguri con le famiglie, l’equipè del Nido “Stella…stellina!” di Loano della Fondazione Simone Stella Leone Grossi, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, ha proposto ai genitori la condivisione di un momento di vita quotidiana al Nido dei loro bambini: il risveglio dalla nanna del pomeriggio.

Così come i laboratori, anche questa iniziativa rientra nell’idea progettuale di coinvolgimento delle famiglie alla vita del Nido. Il delicato momento del risveglio, molto toccante per bambini, genitori ed educatrici, è stato seguito da un breve momento di gioco libero, nei diversi centri di interesse delle sezioni.

Lo stupore dei bambini e l’emozione dei genitori ha creato la giusta atmosfera per accogliere…Babbo Natale e i suoi elfi!

Con la preziosa collaborazione della Croce Rossa di Loano infatti è stato possibile organizzare un’ulteriore sorpresa per i bambini che hanno ricevuto in dono da Babbo Natale la girandola realizzata dall’UNICEF (United Nations Children’s Fund) in occasione del Trentesimo Anniversario della Convenzione ONU (Organizzazione Nazioni Unite) sui Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, girandole gentilmente donate dal Comitato UNICEF Savona. Al termine della consegna dei doni si è condivisa una speciale merenda natalizia con panettone, pandoro e pizza