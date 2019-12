Viaggi e mare: le mete più ambite del mondo

Parlando di turismo e di viaggi, uno dei binomi più consolidati è sicuramente quello che unisce le vacanze al mare. Non solo per noi che viviamo in una penisola e in una regione prettamente costiera, ma nell’immaginario comune di milioni di persone.

Non per niente, in passato, la meta più ambita e desiderata erano le Hawaii, con i loro mari cristallini e i cocktail di frutta sorseggiati sulle candide spiagge. Sebbene con il tempo siano cambiate molte cose e sia diventato più facile viaggiare, l’amore del turista medio per le spiagge è rimasto lo stesso, per gioia di tutti gli italiani che lavorano nel settore alberghiero.

Ma se dovessimo stilare una lista, quali sarebbero le destinazioni di questo tipo che maggiormente affascinano turisti di tutto il mondo? Cominciando dall’Italia, abbiamo l’imbarazzo della scelta.

Secondo una classifica stilata nel 2019 sulle spiagge più belle dello Stivale, infatti, lo scettro è andato alla spiaggia di Marasusa, a Tropea in Calabria. Non è ovviamente l’unica spiaggia che si trova al sud, infatti nella top 10 troviamo anche Riva di Ugento della Puglia.

La Liguria si aggiudica il quinto posto con Monterosso al Mare, nello spettacolo naturale delle Cinque Terre e la Sardegna il secondo e quarto posto con Cala Granada e Cala Goloritzé.

Curiosamente, sebbene di spiagge meravigliose e naturali sia piena l’Italia, tra le più famose troviamo anche quella di Rosignano Solvay, dove si trovano le Spiagge Bianche tanto simili a quelle delle coste tropicali.

Purtroppo, in questo caso, la pigmentazione chiara della sabbia è stata causata dagli scarichi di carbonato di calcio.

Nel mondo , invece, i premi li prendono la Shipwreck Beach di Zakynthos, la Whitehaven Beach delle Queensland e la Hidden Beach di El Nido.

L’amore per il mare e le sue spiagge ci porta a esplorare paesi che mai avremmo pensato nel nostro itinerario: in tutto il mondo si trovano spiagge deserte, da quelle africane a quelle asiatiche, come in Giappone dove si trova una regione famosa principalmente per l’accesso al mare, pur essendo l’intera nazione un’isola.

Fortunatamente la globalizzazione, con i suoi pregi e difetti, ha permesso a sempre più persone di visitare spiagge lontane e confrontarle con i lidi vicino casa. Se un tempo, infatti, era estremamente tedioso e costoso viaggiare all’estero, oggi è possibile ottenere quasi tutto ciò di cui abbiamo bisogno semplicemente con un paio di click online.

Lasciando da parte il passaporto , per il quale è ancora richiesta la nostra presenza fisica, se parliamo di altri documenti necessari fuori dall’Unione Europea (come ad esempio il visto), questi possono essere richiesti in formato elettronico ed essere così ricevuti direttamente nella propria casella email.

Parlando di mare, è anche vero che le crociere organizzate, talvolta, provvedono alla richiesta del visto per i propri clienti, ma nonostante questo è bello sapere che un documento così vitale è ormai a portata di mano per chiunque.

Che siano le spiagge della Liguria o quelle di un atollo tropicale, l’amore per il mare sembra essere una livella su tantissime persone.