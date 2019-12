Torna il gioco di Natale su Radio Onda Ligure 101: tanti premi in palio

Fino al giorno di Natale si gioca su Radio Onda Ligure 101. Tre appuntamenti gioco al giorno, con Charlie, Federico e Maurilio. Si gioca alla classica Battaglia Natale con tanti premi in palio: dal panettone alla bottiglia, biglietti per la pista di pattinaggio di Loano, per gli spettacoli teatrali di Alassio e Borgio, per gli spettacoli all’Ariston di Sanremo e altro ancora. Tutte le caselle sono vincenti!

In più, per rendere il tutto più accattivante, quest'anno bisogna indovinare quante lenticchie si trovano nel recipiente che vedete in foto. In palio per il vincitore una cena (per 2 persone) con lo staff di Radio Onda Ligure 101!

Se il numero delle lenticchie non sarà indovinato entro la mattina di Natale, si giocherà ancora. Partecipa, prenotandoti ogni giorno al numero 0182.540551 quando sentirai la sigla del gioco.