Toirano, il 21 dicembre il concerto del piper savonese Fabio Rinaudo

Natale… racconti di cornamuse

“Antichi suoni dell’aria”

Fabio Rinaudo musette, irish uilleann pipes, scottish small pipes e sordellina

Toirano, sabato 21 dicembre ore 21.00

Sala Consiliare - centro storico

Note di cornamuse nella sala consiliare del Comune di Toirano, paese dell’entroterra savonese, conosciuto per le numerose grotte naturali, che conserva, ancor oggi, il caratteristico borgo medievale, del quale restano le basi di alcune torri ed il ponte a tre arcate detto delle "Giaire", oltre ad alcuni tratti dell'antica cinta muraria.

Cornamusa…strumento antichissimo: duemila anni… e pure non li dimostra! Da secoli si parla di lei , da secoli la si vede dipinta, da secoli la si ascolta e il mondo le ha attribuito valenze simboliche e spirituali che vanno oltre la parte puramente musicale.

Tibia Utricularis: così la chiamavano nel mondo romano, dove anche Nerone,imperatore di immortale fama, si divertiva a suonarla. Il medioevo l’ha vista tra gli strumenti più acclamati, immancabile nel bagaglio musicale di ogni Jongler. Nei secoli successivi diventa nell’arte simbolo di un mondo pastorale al quale è caro il ritorno all’eleganza e all’armonia delle forme classiche,simbolo ed espressione della compiuta armonia della Natura .

Per non parlare poi del legame con la tradizione del Natale: il pastore con le sue greggi e la sua cornamusa diventa uno dei topos nell’iconografia dell’arte dedicata a questo sacro momento.

Il piper savonese Fabio Rinaudo presenterà un repertorio musicale tratto dalla letteratura tradizionale nord italiana, francese, irlandese e scozzese. Attraverso le parole e la musica si spera di poter condividere un momento ricco di emozioni, auspicando che possa essere anche spunto di riflessione sul grande patrimonio legato alla musica modale e alla magia del bordone.

Ricordiamo inoltre che la serata del 21 novembre coinciderà con l'inaugurazione di un'altra tradizione molto amata a Toirano: "L'itinerario dei presepi". Case private, scuole, associazioni e tanti altri partecipanti esporranno le loro creazioni artistiche dedicate al tema del presepe, tutte bellissime e tutte diverse.

Fabio Rinaudo da circa trenta anni è attento studioso ed interprete della cornamusa, in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, e della cornamusa del centro Francia: la Musette bourbonnaise. La sua attenzione si rivolge allo studio della musica tradizionale irlandese, della musica tradizionale nord italiana e del centro Francia ed alla musica antica. Nella sua carriera ha all’attivo oltre tremila concerti in Italia ed in Europa. Inoltre ha inciso per prestigiose radio nazionali e partecipato a più 90 lavori discografici riguardanti la musica tradizionale, la musica antica e la musica acustica , collaborando anche in trasmissioni televisive sulle reti Rai e Fininvest, con musicisti quali Angelo Branduardi, Riccardo Cocciante, Massimo Bubola, Giorgio Conte... È il fondatore del gruppo di musica irlandese Birkin Tree, la band italiana di musica irlandese più famosa in Europa, e dei Liguriani, ensemble di musica tradizionale ligure e piemontese. Da anni presenta diverse conferenze dedicate alla storia della cornamusa in conservatori e musei.