Bando bidelli, previste 9 assunzioni in provincia di Savona

La scadenza per iscriversi è il 31 dicembre 2019. A comunicarlo l'Assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato che precisa: "Il bando è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che abbia svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi".

"Le assunzioni previste per la provincia di Savona sono 9" conclude l'assessore Zunato.