Rete a sinistra Savona, interpellanza sui musei cittadini: "Chiederemo alla Giunta cosa intenda fare per la gestione del Museo Archeologico"

Interpellanza sui musei cittadini da parte di Marco Ravera, consigliere comunale Rete a sinistra Savona:

"In questi tre anni e mezzo come Rete a sinistra abbiamo più volte affrontato il tema della cultura savonese con particolare riferimento ai musei cittadini (inclusa, tra l'altro, la richiesta di convocazione di una seduta monotematica della Commissione competente). Nel prossimo Consiglio comunale torneremo sull'argomento grazie ad un'interpellanza che, ripercorrendo la storia recente, chiede alla Giunta cosa intenda fare per la gestione del Museo Archeologico, l'attuale a titolo gratuito a cura dell'Istituto di Studi Liguri scadrà il 31 marzo 2020, e più in generale quale prospettive per i musei civici".