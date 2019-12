A Varazze la cerimonia del Confuoco e il Natale Väzin

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 10:30 a Varazze, in piazza Beato Jacopo, si terrà la tradizionale cerimonia del "Confuoco" (Confeugo), organizzata dall'Associazione Culturale "U Campanin Russu", in collaborazione con la Confraternita "N.S. Assunta", l'Associazione "Sacre Rappresentazioni di S. Caterina da Siena" e l'intervento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica "Danzastudio Varazze" di Giovanna Badano, con il patrocinio del Comune di Varazze.

Il corteo, negli storici costumi del '300, partirà alle 10:45 dall'Oratorio "N.S. Assunta" percorrendo via Lanzarotto Malocello e piazza B. Jacopo per confluire in piazza Sant’Ambrogio, dove avverrà lo scambio dei doni, degli auguri Natalizi e del Nuovo Anno fra l'Abate del Popolo e il Sindaco, quindi si procederà all'accensione del ceppo di alloro, dalle cui volute del fumo si trarranno gli auspici per il Nuovo Anno, mentre le allieve e docenti di "Danzastudio Varazze", coordinate dalla Direttrice e coreografa Giovanna Badano, eseguiranno danze riecheggianti il Medio Evo.

Il "Confuoco", riesumato da antichi documenti scoperti dallo storico Tino Benedetto Delfino, è motivo, ogni anno, di un simpatico incontro della cittadinanza con i reggitori della cosa pubblica, con suggerimenti, qualche critica e l'augurio di un lavoro sempre più proficuo al sevizio della Città, per cui la partecipazione, sempre numerosa, anche da parte degli ospiti che tradizionalmente festeggiano il S. Natale e il Nuovo Anno a Varazze, è segno di plauso e di conforto per gli organizzatori dell'attesa cerimonia.

La giornata di sabato 21 dicembre si concluderà, per quanto concerne la tradizione varazzina, con il "Natale Väzin", che alle ore 15:30, presso l'Oratorio "N.S. Assunta" presenterà, canti e poesie natalizie in ligure e in italiano, protagonisti gli alunni della scuola di musica “L’Onda Sonora” di Varazze e il poeta Mario Traversi. A seguire inaugurazione del tradizionale Presepe della Confraternita, quest’anno realizzato con i “Macachi” di Albisola.

Gli organizzatori invitano turisti e varazzini a partecipare numerosi