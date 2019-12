Albenga, posticipata a sabato 21 dicembre la Winter Night

Viste le previsioni meteo, il CIV comunica che la Winter Night di Albenga che doveva svolgersi venerdì 20 dicembre è stata posticipata a sabato 21 dicembre.

I negozi rimarranno aperti fino alle ore 23,00 e, dalle 18,00 in avanti, il Centro Storico sarà animato da musica e intrattenimento.

In particolare :

DJ Set in Piazza Torlaro, Piazza delle Erbe e in via Enrico D’aste

In Piazza San Domenico - Live Gino

In Piazza Rossi - Live Geddo

In via Medaglie D’Oro - Live de “I 3 Gotti”

In Piazza San Francesco - Live degli “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”

Inoltre, l’Equipage Ambassador, band itinerante, girerà per tutto il Centro Storico preceduta dai Babbo Natale del CIV che coinvolgeranno tutti i cittadini.