Alassio, doppio taglio del nastro questa mattina per la Gesco

Gli auguri di Natale ma anche e soprattutto la presentazione dei nuovi uffici della Gesco e della nuova palestra che ha trovato spazio all'interno del Palazzetto dello Sport Lorenzo Ravizza di Alassio, proprio in luogo dei vecchi uffici amministrativi.

Questo ha spinto stamani la Gesco e l'amministrazione comunale alassina ad accogliere autorità e giornalisti presso i nuovi uffici Gesco, nell'ex Comando di Polizia Municipale. Una visita ai nuovi spazi per poi tornare al Palazzetto e aprire le porte della nuova palestra nella quale svolgerà la propria attività l'Associazione Kombat Team

"Da un anno e mezzo - spiegano dall'amministrazione comunale - il lavoro della giunta comunale è stato tutto indirizzato a trasformare Gesco in una vera multiutility totalmente partecipata dal Comune in modo che i vari settori comunali possano affidarle servizi ed eventi. E' già accaduto per la gestione dei parcheggi, delle pulizie, o dell'attività inerenti l'Alassio Christmas Town e avverrà per la biblioteca. Questi sono i nuovi profili, molto versatili, in cui Gesco ha già dimostrato di saper ben amministrare attraverso un lavoro proficuo di tutta la Giunta e dell'Assessorato alle Partecipate".

In un anno e mezzo, dunque, le novità che si sono evidenziate all'interno della Gesco e del Palazzetto sono evidenti. Nuovo Consiglio di Amministrazione, nuove competenze verso una gestione sempre più in house della cosa pubblica, nuove assunzioni e nuovi progetti.​

Come quello di ristrutturare l'immobile ex Comando, più ampio e idoneo a ospitare gli uffici Gesco che con le competenze, si sono visti aumentare significativamente la mole di lavoro e il personale.

"L'occasione - ha aggiunto il presidente Gesco, Igor Colombi - per ringraziare tutto il team dal cda, in particolare Simona Ivaldi, che ha messo al nostro servizio tutto il suo impegno e la sua professionalità, all'organizzazione, in particolare Mara Pellirone, da 20 anni punto di riferimento degli uffici della Gesco, prezioso e competente supporto dell'attività di questa partecipata comunale, e Luigi Tezel, da poco aggiunto al team ma subito rivelatosi prezioso per la sua competenza amministrativa. Tutti insieme hanno saputo fare un ottimo lavoro partendo, per esempio dall'inventario di tutte le attrezzature e dedicando appositi spazi al ricovero del materiale delle società sportive​".

Come dicevamo, dopo il trasferimento, l'estate scorsa degli uffici Gesco nei locali in passato adibiti a Comando della Polizia Municipale, gli spazi venutisi a liberare all'interno del Palazzetto sono stati trasformati in una palestra.

"Per me è un sogno che si avvera - aggiunge Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo Sport - quello di costruire all'interno del Palazzetto un vero e proprio polo sportivo. Un'idea coltivata dall'inizio, condivisa e accolta dall'Amministrazione prima e dalla Gesco, che ringrazio per averla messa in pratica".

"Qui finalmente abbiamo spazi idonei per l'attività dei nostri ragazzi - spiegano dal Kombat Team - spazi compatibili anche con l'attività professionistica e quindi propedeutici all'organizzazione di grandi eventi: un percorso di evoluzione della nostra società che si deve e si vuole fare".