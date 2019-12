Albenga, il comune rinnova la convenzione con lo Yepp

L’amministrazione comunale di Albenga rinnova per altri tre anni la convenzione con lo Yepp (“Youth Empowerment Partnership Programme”) portando avanti il progetto volto alla realizzazione di interventi nell’area delle politiche giovanili con la collaborazione della Compagnia di San Paolo (Italia).

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Siamo soddisfatti dei progetti realizzati dallo Yepp in questi anni. In questi anni il Centro Giovni è diventato un punto di incontro dove i ragazzi trovano spunti e stimoli anche grazie all’operato degli operatori Yepp che si sono presi a cuore questa situazione. Sono previste nuove iniziative negli anni a venire. Vorrei ringraziare la Compagnia San Paolo, le Associazioni YEPP Italia e YEPP Albenga e la consigliera Camilla Vio per tutto il lavoro fatto in questo periodo”.

Camilla Vio consigliere delegato alle Potiliche giovanili afferma: “Nei cinque anni appena trascorsi abbiamo realizzato insieme grandi progetti, dimostrando l'importanza per la nostra città di avere un centro giovani attivo e funzionante. Sono orgogliosa di poter continuare a lavorare con voi insieme per i prossimi anni!”

I ragazzi dello Yepp: "Siamo grati all'amministrazione di Albenga che continua a credere nel nostro impegno e a percorrere insieme a noi questo cammino di crescita, responsabilità e cittadinanza attiva dei giovani".

Ricordiamo che il progetto Yepp (“Youth Empowerment Partnership Programme”) rappresenta un approccio e una metodologia relative all’empowerment giovanile (inteso come processo volto a rafforzare nei giovani la stima di sé, delle proprie capacità e del proprio potenziale e ad acquisire la piena consapevolezza delle proprie scelte, azioni e decisioni e delle loro conseguenze sul piano individuale e sociale, così da renderli cittadini attivi all’interno della loro comunità e del mondo intero), alla cittadinanza attiva dei giovani e allo sviluppo di comunità.