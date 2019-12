Albisola Superiore, per Natale arriva nelle scuole il menù dei ragazzi

L’amministrazione di Albisola Superiore punta i riflettori sui temi dell’istruzione e della condivisione, per creare un percorso di crescita comune all’interno dell’Istituto comprensivo delle Albisole realizzando il “Menu dei ragazzi”.

“L’idea è nata lo scorso mese quando insieme al Sindaco Maurizio Garbarini abbiamo fatto un sopralluogo nella mensa scolastica sorprendendo alunni e insegnanti e condividendo tutti insieme il pranzo. Abbiamo chiesto ai giovani cosa avrebbero avuto piacere di mangiare scatenando così tante proposte dalle quali abbiamo elaborato un menù speciale, che verrà proposto in occasione del Natale. Dall’iniziativa condivisa con la ditta Markas è nato così il Menu dei ragazzi che vuole essere un ‘premio’ dedicato ai nostri ragazzi in occasione delle festività natalizie”, spiega l’Assessore Simona Poggi, ideatrice e promotrice dell’iniziativa.

Per l’occasione sono stati predisposti due menu differenziati per la Scuola primaria e per quella secondaria, nei quali sono stati accolti alcuni suggerimenti espressi dagli alunni e dagli insegnanti.

“È sempre emozionante fare gli auguri di Natale ai ragazzi, dopo tanto impegno dedicato allo studio durante l’anno. Ecco perché credo sia fondamentale creare sinergie tra maestre, amministrazione e studenti”, commenta il Sindaco di Albisola Maurizio Garbarini.