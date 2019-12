Arianna Manca e il sogno Sanremo 2020, sindaco Isetta: "Tutta Quiliano tifa per lei" (VIDEO)

Arianna Manca, 21 anni, finalista di Area Sanremo che incrocia le dita per potersi esibire sul palco dell'Ariston nelle nuove proposte al Festival 2020 e Jacopo Ottonello, 20 anni, presente nella scuola di Amici 19.

La città di Quiliano sforna talenti e i due cantanti, una di per sé già cittadina quilianese e l'altro, attaccante presente nella rosa del Quiliano&Valleggia allenato da mister Chicco Ferraro, stanno facendo sognare un paese intero.

"Per il sindaco di Quiliano e per tutta la comunità è una cosa molto importante e significativa. Jacopo fino a poche settimane fa era sul campo di Picasso a giocare con la sua squadra, è un buon giocatore oltre ad essere un bravo ragazzo, gli auguriamo un grandissimo successo come sta avendo" spiega il primo cittadino Nicola Isetta facendo un in bocca al lupo al giovane cantante partecipante al talent di Maria De Filippi.

Un pensiero particolare però va ad Arianna che domani sera, giovedì 19 dicembre, dalle 21.00 in diretta su Rai Uno si gioca l'accesso al Festival di Sanremo. Sfiderà con la sua "Andarsi bene" gli altri 7 vincitori di Area Sanremo e solo due arriveranno a cantare nella kermesse canora più famosa d'Italia.

"Arianna è una quilianese doc e tifiamo per lei. Ma facciamo il tifo anche per una voce della Liguria, credo che sia importante che la nostra regione sia rappresentata a Sanremo 2020 e ci sia con la sua voce, perchè sicuramente propone un brano di grande spessore e una capacità che sta dimostrando di avere. Tifiamo tutti per lei" conclude il sindaco.

Ai nostri microfoni la savonese ci aveva raccontato i suoi due singoli usciti rispettivamente a gennaio e giugno: "Tuttonero" e "Venere. La cantante, che collabora con il varazzino Zibba e canta per la casa discografica Platonica, in "Venere" ha duettato con l'imperiese Granger dei Seaward che ha partecipato a X Factor 13.

Qua potete ascoltare "Andarsi Bene" di Arianna Manca.