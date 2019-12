Cairo, la replica: "Non ho mai detto che le maestre dell'asilo ci autorizzano ad utilizzare i parcheggi per disabili"

Parcheggio disabili occupato abusivamente ( CLICCA QUI ). Dopo la precisazione pervenuta dall'asilo ( LEGGI ARTICOLO ), la proprietaria dell'auto ricostruisce i fatti accaduti in via Monsignor Bertolotti, angolo piazza della Vittoria a Cairo Montenotte, e riportati dalla nostra redazione nella giornata di ieri.

"Volevo smentire quanto detto dal signore nell'articolo dei parcheggi per disabili a Cairo Montenotte - spiega la signora alla nostra redazione - Leggendo mi sono riconosciuta e per correttezza, mi è sembrato giusto fornire la mia versione dei fatti" .