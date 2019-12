Cairo, parcheggio disabili occupato abusivamente. L'asilo Bertolotti precisa: "Mai date autorizzazioni che non ci competono"

Parcheggio disabili occupato abusivamente a Cairo Montenotte. A seguito dell'episodio denunciato nella giornata di ieri da un cittadino, l'asilo Infantile Monsignor Bertolotti precisa : "A seguito di ripetuti e inesatti coinvolgimenti in merito a comportamenti lesivi dei diritti delle persone disabili, esprimiamo in primis la nostra vicinanza a chi ha subito a vario titolo atti inopportuni e scorrettezze".

"Precisiamo che da parte nostra non sono mai state date autorizzazioni che non ci competono e che sono a capo degli organi competenti. Segnaliamo inoltre che pur avendo avuto da parte del comune uno spazio riservato alla sosta del nostro pulmino nella stessa via, sovente siamo costretti a far scendere i bambini in altra zona, perché l'area è occupata a vario titolo" concludono dall'asilo Infantile Monsignor Bertolotti di Cairo Montenotte .

L'episodio si è verificato in via Monsignor Bertolotti, angolo piazza della Vittoria. Riportiamo di seguito la denuncia del cittadino : "Castronerie ne ho sentite tante, quando non riesci a trovare parcheggio negli stalli per disabili e e riscontri che in quei posti ci sono sempre parcheggiati i genitori che vanno a recuperare i figli all'asilo adiacente. Aspetto. Dopo 20 minuti, con tutta calma esce una coppia con relativi bambini".

"Ho fatto presente che quei parcheggi sono riservati ai disabili - prosegue - l'uomo, capito di essere in torto marcio, si è scusato prima di andarsene. La donna invece, ha fatto la gnorri. Quindi le ho spiegato che il suo comportamento danneggia le persone in evidente svantaggio. Lei mi ha risposto che parcheggia li perché autorizzata dalle maestre".

"Sentito questo, mi sono cadute le braccia - conclude - Quando avrò bisogno di parcheggiare, come ieri, andrò a suonare il campanello all'asilo. Per chi lo vive in prima persona e abita a Cairo, si tratta di un problema più che conosciuto. Ci sono molti disabili con cui ho parlato che vivono questo disagio, a causa del menefreghismo degli automobilisti che fingono di non vedere strisce gialle e cartelli. È una situazione davvero insostenibile".