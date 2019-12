Celle, il Capodanno, o meglio il 31 dicembre, si festeggerà: pronta una festa itinerante

Il Capodanno a Celle, o meglio, l’Ultimo dell’anno, verrà festeggiato.

Nel pomeriggio del 31 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00 spazio all’intrattenimento per le vie del paese con gli spettacoli itineranti e la musica organizzati dal comune.

Dopo le polemiche legate all’annullamento dello spettacolo pirotecnico per festeggiare il nuovo anno, un must cellese organizzato ogni anno sul molo, il sindaco Caterina Mordeglia ha dato vita a un’iniziativa alternativa.

“Sarà un pomeriggio di svago con diverse proposte. Sarà una vera e propria festa itinerante” specifica la prima cittadina cellese.

Intanto dopo l’annullamento del mercatino e di Borgo in Festa il comune ha pronte già delle idee alternative.

“Stiamo lavorando per gli eventi del 2020 e i mercatini a tema come amministrazione abbiamo iniziato a organizzarli. Devono andare verso il miglioramento, specializzandosi nel tempo” specifica il sindaco che ha annunciato che il primo mercato si svolgerà a febbraio.

Non mancano le stoccate al Consorzio Promotour dopo l’attacco della minoranza di “Uniti per Celle”: “Non ci siamo lasciati tranquillamente, hanno scelto loro su quale terreno muoversi. Mi dispiace che sia stata data questa immagine al paese, sia comunque aperti al dialogo purchè si cambi qualcosa”.

“Come Consorzio non sappiamo nulla, non c’è stato dato nessun appuntamento sugli eventi, il sindaco ha sentito solo singolarmente i commercianti. Dopo esserci occupati delle luminarie, avevamo instaurato un rapporto con l’assessore al turismo Roberto Piombo che però è stato interrotto, pensavamo all’apertura di un dialogo invece così non è stato” spiega Franco Abate, presidente del Consorzio Promotour.

“Nella pec del 7 dicembre non ci hanno risposto, un sindaco che si rispetta deve tenere presente un Consorzio che ha 70-80 iscritti e che rappresenta i commercianti. Entro il 31 abbiamo provveduto a dare la disdetta per l’affitto, non possiamo vivere d’aria. Ci dica dove abbiamo sbagliato e se c’è il modo per trovare una quadra. Siamo disponibili per un confronto” conclude Abate.