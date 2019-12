Piaggio Aerospace, Vella: "Rinviata al 23 dicembre la firma sui P180. Serve maggiore celerità"

Vertenza Piaggio Aerospace. Si è tenuto questa mattina un incontro al Mise tra azienda, sindacati e Regione. Commenta in una nota Alessandro Vella, segretario generale Fim Cisl Liguria : "È appena terminato l’incontro al Mise fra le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, il commissario Avvocato Nicastro, il Generale Flavio Guercio del Ministero della Difesa e l'ingegnere Sorial per il MiSE. È stata comunicata la firma per un contratto del valore di 50 milioni per i motori degli elicotteri mentre slitta a lunedì 23 dicembre la firma per i 9 P180 nuovi e il primo dei 19 previsti per l’ammodernamento della flotta istituzionale del valore complessivo di 130 milioni di euro".