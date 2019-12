Savona, concerto di Capodanno in piazza Sisto: sarà organizzato sulla falsariga dei giovedì di luglio

Con l'annullamento dei fuochi d'artificio, Savona accoglierà il nuovo anno con il concerto in piazza Sisto IV. Spiega in una nota l'assessore Maurizio Scaramuzza: "Il Capodanno 2019, che è sempre stato un evento di grande valenza turistica e sociale, si festeggerà in piazza Sisto con la chiusura di via Manzoni. Sarà un Capodanno organizzato sulla falsariga dei giovedì di luglio con il concerto della band “Special Guest” che suonerà canzoni degli anni 90 e 2000 fino ai giorni nostri e che farà ballare tutta la piazza per garantire una serata di festa".

I costi comprensivi di spese artistiche e organizzative inclusa la sicurezza saranno interamente coperti dagli interventi finanziari degli enti Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale per un massimo di 21.750 euro di cui si stimano 20.550 euro per il concerto in Piazza Sisto IV e di 1.200 euro per le proiezioni sui bastioni della Fortezza.

Come riportato dalla nostra redazione (LEGGI ARTICOLO), oltre ad andare incontro alle richieste di Enpa, lo spettacolo pirotecnico è stato annullato, cosi pare, sia per la decisione di Costa Crociere di svolgere i fuochi per l'arrivo della nuova Costa, sia per una taglio delle risorse in arrivo dalla Regione.