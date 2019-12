Sognando il Festival, Arianna Manca alla vigilia di "Sanremo Giovani": "Comunque vada mi aspetto qualcosa di positivo" (FOTO e VIDEO)

"Prima di Sanremo cosa c'è stato nella mia carriera? Nell'ultimo anno sono usciti due brani, sempre in collaborazione con Zibba: 'Tutto nero' e 'Venere' - ha spiegato inoltre la giovane voce del savonese - poi ho partecipato alle selezioni di 'Amici' alla quale sono arrivata alla prima puntata e non è andata a buon fine. Mi auguro che questa esperienza, invece, vada in porto. Cosa immagino ci sia per me dopo Sanremo? Sicuramente qualcosa di positivo, che vada o che non vada. Mi aspetto una crescita, quest'esperienza come tutte le altre è parte di questo bagaglio che che sto cercando di costruirmi passo per passo: quindi sicuramente qualcosa di positivo e nuovi pezzi per tutti".