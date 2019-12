Vertenza Piaggio Aerospace: iniziato l'incontro al Mise tra azienda, sindacati e Regione

E' iniziato intorno alle ore 10 l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per Piaggio Aerospace tra l'azienda, le sigle sindacali e la Regione.

L'ultimo incontro istituzionale si era tenuto presso l'Unione Industriali di Savona lo scorso 22 novembre. Alla riunione aveva preso parte il commissario straordinario Vincenzo Nicastro.

In quella circostanza le sigle sindacali avevano dichiarato: "Chiediamo l’intervento dei ministeri per completare le loro attività legate alle commesse (per un totale oltre 800 milioni) in modo da fermare prima possibile questa cassa integrazione che sta pesantemente colpendo lo stabilimento su Villanova d’Albenga".

Sempre a fine novembre, il 27 per la precisione, era arrivata la positiva notizia della vendita di un nuovo P.180 Avanti EVO a Centoco Holding Corp., un gruppo con sede a Windsor, in Ontario (Canad