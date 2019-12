Regali dell'ultimo minuto: ecco il decalogo della Polizia di Stato contro i "siti truffa"

Quando mancano ormai davvero solo pochi giorni al Natale, per molti è scattata la consueta corsa ai regali dell’ultimo minuto. Che, come accade sempre più spesso, molte volte vengono acquistati on line, dove spesso è possibile trovare buone occasioni a costi ribassati rispetto a quelli dei negozi fisici.

Purtroppo, però, anche e soprattutto sul web non è tutt’oro quel che luccica, poiché, proprio perché consapevoli di questa crescente attenzione al commercio “virtuale”, anche molti truffatori si sono messi al passo con i tempi, ampliando il loro raggio d’azione su internet. Allestendo veri e proprio “negozi truffa” la cui unica finalità è raggirare i malcapitati che decidono di farvi acquisti.

Pertanto, al fine di prevenire questo dilagante fenomeno, la Polizia postale e delle Comunicazioni, mettendo a frutto tutta l’esperienza maturata sul campo, ha realizzato un apposito decalogo con consigli utili per evitare il rischio che “l’acquisto dell’anno” si trasformi in una cocente delusione.

Prima di lasciarvi al citato elenco di norme di buon senso, vogliamo però sottolineare alcuni dei punti più importanti, dai quali non si può e non si deve transigere per esser certi di fare acquisti in sicurezza.

Necessario, quindi, dare la preferenza a siti certificati o ufficiali, leggere sempre commenti e feedback di altri acquirenti, utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili affinché, nel malaugurato caso si finisca nella rete dei truffatori, sia comunque possibile limitare il danno alla sola cifra caricata sulla carta.

LE DIECI "REGOLE D'ORO" DEGLI ACQUISTI ON LINE