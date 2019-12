Savona, investimento pedonale di via Gramsci: aperto il fascicolo per omicidio colposo stradale

Era stato aperto il fascicolo per lesioni colpose ma ora il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla del Tribunale di Savona ha aperto un indagine per omicidio colposo stradale.

L'anziano 82enne rimasto investito lo scorso 9 dicembre in via Gramsci a Savona, è deceduto ieri all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove era ricoverato. Le sue condizioni erano parse subito gravi ai primi soccorritori.

L'uomo, Giovanni Lamberti originario di Genova, era stato urtato da uno scooter all'altezza dell'attraversamento pedonale nella zona del ponte mobile della Darsena. Nell'area dove a breve, verrà installato il semaforo intelligente. Immediato era scattato l'allarme. Sul posto erano intervenuti la Croce Bianca di Savona, l'automedica e la polizia locale per i rilievi del caso.

Il conducente dello scooter risulta così indagato dalla Procura. Per la giornata di domani è stata disposta l'autopsia da parte del Pm per chiarire il nesso di casualità e le cause della morte.