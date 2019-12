Savona, l'ultimo commosso saluto a Alessandro Saba (FOTO)

Un centinaio di persone ha dato l'ultimo saluto nella parrocchia della Santissima Trinità di via Chiavella a Savona ad Alessandro Saba. Il giovane 44enne, conosciuto da molti savonesi come Piddu, è mancato domenica 15 dicembre al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

"Proviamo a pensare di andare noi da Gesù e dirgli: 'guarda è morto Alessandro', lui risponderebbe: 'pensate di essere meno peccatori di lui, di essere meno colpevoli'. Una risposta che dobbiamo ascoltare bene per non fuggire davvero alla serietà della nostra vita e di quella di Alessandro. Io e Alessandro abbiamo condiviso tante case, alcune terribili, una delle quali dove l'ho visto sereno è il carcere di Sant'Agostino, così come l'ho visto ieri pomeriggio. Le altre case sono tragedia come quelle di via Santuario e via Romagnoli e la fede che abbiamo nella casa di Dio deve consolare. Questa morte, lo abbiamo pensato tante volte, è stata purtroppo una scontata conclusione" ha spiegato nella sua omelia don Giovanni Lupino.

"Ripensando alla sua vicenda, noi davvero a lui abbiamo trasmesso questo amore per la vita? A lui e a tanti Alessandri della città. Gli abbiamo dato da mangiare, i vestiti, ma questo amore glielo abbiamo dato? Di fronte a questo disagio abbiamo risposto con la galera e non torno indietro al disagio che ha ricevuto nell'infanzia. La risposta è quella della legge? Giudici dei minori, assistenti sociali, preti, professori, giudici, politici, stiamo costruendo una cultura dell'amore o della morte? Ogni sabato sera vado in angoscia, penso a cosa significa ormai il sabato notte". "Mi chiedo se tutti noi con i nostri interventi siamo portavoce di una cultura dell'amore e della vita. In carcere si disintossica, diventava lucido, simpaticissimo, era felice, ma che soluzione è? La galera è cultura dell'amore e della vita? Per un po' ci lascia tranquilli perchè non è per strada, ma non è una soluzione" continua il parroco.

"Quando gli togli l'alcool cosa ci metti dentro? Se non ci metti niente, niente lo salva. È facile dare dei soldi. Sistemiamo, mettiamo delle pezze, però non recuperiamo la dignità della persona. Questo è il tumore della civiltà, quando sento dire della libertà di un individuo e non contestualizziamo, non è libertà. Bere e piantarsi con una macchina non è libertà. La libertà può essere quando uno con un bicchiere di vino è felice, ma con un bottiglione invece è morte". "Lo abbiamo visto scappare da se stessi e da noi. Dobbiamo misurare la nostra capacità di amore. Ho dato tanto a Alessandro ma forse non sono riuscito ad amarlo abbastanza. Vogliamo rivolgere una preghiera con gli occhi aperti, è vogliamo accompagnarlo nel suo viaggio verso la pace. Questa pace che dobbiamo costruire anche qui, è una lotta che deve continuare, perchè ci sono molti Alessandro a Savona che distruggono la propria vita, la famiglia. Bisogna impegnarsi insieme" ha concluso nella sua predica don Lupino.