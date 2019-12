Borghetto festeggia i dipendenti andati in pensione nel 2019

"Questa mattina è stato davvero emozionante salutare i dipendenti che sono andati in pensione durante il 2019 - dice il primo cittadino Giancarlo Canepa -. Ringrazio Giuseppe Ratenni, Antonio Valastro, Michelangelo Buccafurri, in realtà dipendente del Comune di Balestrino ma che ha prestato servizio negli ultimi anni a Borghetto, Francesco Pescio, Angelo Giordano, Giovanni "Nanni" Novello e Fulvio Panizza per il proficuo lavoro svolto in questi anni e auguro loro di trascorrere in serenità la meritata pensione".