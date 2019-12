Carte di credito: lo strumento di pagamento preferito dagli italiani

L’importanza degli strumenti di pagamento nel mondo moderno, è un dato ormai acquisito: senza di essi, infatti, non si può accedere ad un’infinità di servizi di vitale importanza per qualsiasi cittadino. Grazie al bancomat, ad esempio, si può ritirare le somme in contanti, in qualsiasi momento del giorno e negli orari più disparati, senza dover ricorrere alle noiose code dello sportello bancario, accessibile, nella maggior parte dei casi, solo ed esclusivamente nei giorni feriali entro le ore 16. La carta di debito, inoltre, evita di ricorrere all’utilizzo del contante pagando direttamente presso gli esercenti dotati di apparecchiatura POS.

Bancomat vs carte di credito: quali sono le differenze?

Questo strumento, pur avendo rappresentato la prima forma di pagamento elettronica per la maggior parte degli utenti bancari di tutto il mondo, incorpora in sé dei limiti oggettivi nel mondo moderno. Ad esempio, nella maggior parte dei casi non è in grado di supportare i consumatori negli acquisti online, divenuti, al giorno d’oggi, il mezzo preferito dalla maggior parte dei cittadini per fare shopping. Le operazioni effettuate con questa carta, inoltre, non possono essere differite temporalmente: l’addebito sul conto corrente avviene con valuta pari al giorno in cui vengono eseguite. L’impossibilità del bancomat di fare “credito”, ovvero di posticipare la data di pagamento delle operazioni effettuate con la carta, rappresenta un indubbio limite di questo strumento di pagamento. Soprattutto nell’attuale contesto.

Esiste uno strumento, però, che è in grado di soddisfare appieno le caratteristiche summenzionate, che un semplice bancomat, come scritto poc’anzi, non può fornire: la carta di credito. Nei primi anni di vita, essa veniva vista - nell’immaginario collettivo - come un vero e proprio status symbol, concessa dagli istituti di credito solo alla clientela particolarmente agiata. Negli ultimi venticinque anni, però, è diventato uno strumento accessibile alla maggior parte dei clienti bancari: per ottenerla, infatti, basta essere titolari di un conto corrente da almeno 12/24 mesi, accreditare il proprio stipendio, non avere segnalazioni negative e un’eccessiva esposizione debitoria. Tutte caratteristiche di cui dispongono, fortunatamente, la maggior parte dei cittadini italiani. L’evoluzione che hanno avuto queste carte, poi, consente di soddisfare le più svariate e sofisticate esigenze dei risparmiatori.

A chi affidarsi nella scelta di una carta di credito?

Oltre alla classica carta di credito, che prevede l’addebito complessivo delle operazioni effettuate in un mese ad una determinata data prestabilita (solitamente il giorno 10/15 del mese successivo), è molto in voga quella revolving, in grado di rateizzare, su richiesta del cliente, la somma in un dato lasso di tempo. Sfruttando alcune funzionalità dell’home banking bancario, inoltre, alcune carte di credito consentono di liberare il fido della stessa addebitando direttamente il conto corrente. Un’opportunità, quest’ultima, che viene sfruttata frequentemente nei periodi in cui si effettuano spese elevate, come quello estivo, per le vacanze, o natalizio, in cui l’utilizzo della carta diventa frequente e si esaurisce il plafond in un batter di ciglio.