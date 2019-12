Fastweb casa e Dazn: un'offerta vantaggiosa per davvero!

Sei un appassionato di calcio? Allora abbiamo un'interessante novità da comunicarti, che ti permette di avere la fibra ultraveloce ed il grande calcio di Dazn in un unico pacchetto! Si tratta della recente offerta lanciata da Fastweb, che sta riscuotendo un enorme successo tra gli appassionati perché consente di risparmiare notevolmente sulla connessione. Se quindi stavi pensando di abbonarti a Dazn ti conviene aspettare perché scegliendo questa nuova promozione potrai avere tutti i contenuti che desideri sempre a disposizione e nel contempo risparmiare tantissimo sui costi della Fibra ultraveloce. Vediamo nel dettaglio come funziona questa promo e cosa fare per approfittarne prima che sia troppo tardi.

Fastweb casa e Dazn: come funziona l'offerta

Da quando Fastweb ha lanciato l' offerta Dazn il numero degli abbonati è aumentato in modo esponenziale. Questo perché tutti conoscono la fibra ultraveloce della compagnia, leader per quanto riguarda i servizi di telefonia ed internet. Avere però la possibilità di risparmiare aggiungendo al pacchetto l'abbonamento mensile a Dazn è effettivamente un grandissimo vantaggio, del quale conviene approfittare!

L'offerta è molto semplice: in un unico pacchetto si possono avere l'abbonamento classico a Dazn (comprensivo di calcio e sport), internet via Fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit/s e chiamate illimitate verso tutti i telefoni, sia fissi che mobili, in Italia. Non sono previsti costi aggiuntivi, né per l'attivazione del servizio né per il modem FASTGate che viene fornito da Fastweb. Tutto questo ha un costo effettivamente molto conveniente, pari a 33,95 euro mensili.

L'offerta tutto incluso che conviene davvero

Facciamo due rapidi calcoli per capire se effettivamente conviene questa offerta o se si tratta del solito specchietto per le allodole che altre compagnie spesso propinano ai potenziali clienti.

Il grande calcio ed il grande sport di Dazn, sulla piattaforma ufficiale, hanno un costo mensile pari a 9,99 euro. L'abbonamento internet casa di Fastweb invece avrebbe una tariffa di 34,95 euro al mese, per il momento scontata con la promozione Xmas a 27,95 euro.

Scegliendo l'offerta speciale Internet casa e Dazn invece il costo complessivo di tutto il pacchetto è di 33,95 euro mensili: 9,99 euro + 23,96 euro. Il risparmio è quindi evidente e chiaro: non ci sono trucchi ed è tutto assolutamente trasparente!

Per approfittare di questa promozione bisogna abbonarsi online, ma la procedura è semplice e veloce: nel giro di pochissimi minuti si può completare tutta la registrazione in modo del tutto sicuro.

Il calcio è la tua passione? Non puoi rinunciare all'offerta

Se il calcio è la tua passione non puoi rinunciare a questa imperdibile offerta perché diciamoci la verità: se davvero non riesci a perderti le partite della tua squadra del cuore non puoi fare a meno di abbonarti a Dazn. Grazie a Fastweb puoi avere tutto quello che desideri, compresa una connessione con la Fibra che ti garantisce la massima velocità. Potrai quindi vedere tutto il grande calcio ed il grande sport comodamente da casa tua, senza temere che la linea cada o che subisca dei rallentamenti perché una connessione migliore di questa è impossibile da avere!