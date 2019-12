Kronocantiere Albenga presenta: "L'Altro Mondo"

Il primo laboratorio della Kronostagione, L'altro mondo, condotto da Chiara Lagani, durerà due giorni: venerdì 20 dicembre dalle 15 alle 18.30 e sabato 21 dicembre dalle 10 alle 13.30, in via Enrico D'Aste, 6, nel cuore del centro storico di Albenga. Il laboratorio è realizzato con il sostegno del MiBACT, della Compagnia San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Performing Arts”, del Comune di Albenga e di numerosi sponsor privati.

I laboratori teatrali si inseriscono in quel percorso di educazione e formazione al teatro che Kronoteatro porta avanti fin dalla sua origine. I laboratori settimanali, nelle scorse edizioni, sono stati accolti con grande entusiasmo e di questo Kronoteatro è grata.

Tradurre per il teatro: dal testo letterario alla scena. La traduzione è un gesto chiave che mette in comunicazione due mondi: Terra e Antiterra, Mondo di Dentro e Mondo di Fuori, Flatlandie e Underworlds, Pluriversi, Multiversi, Universi. In teatro la traduzione è sempre l’operazione chiave. Traduce il drammaturgo per adattare un testo da una dimensione (la pagina o il pensiero) all’altra (la scena). Traduce l’attore, incarnando. Traduce il regista, trasportando l’idea nello spazio, nella luce, nelle architetture. Traduce lo spettatore, sempre alle prese con una viva esperienza.

Tradurre è operazione arcana e misteriosa che ha a che fare con l’ascolto di una voce, con il rapporto talora fantasmatico con l’alterità: uomini, lingue e mondi.

Il laboratorio prende spunto da due progetti di traduzione dal testo alla scena che Chiara Lagani ha affrontato di recente con Fanny & Alexander: L’amica geniale di Elena Ferrante e i Libri di Oz, di Frank L. Baum.







