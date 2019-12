Leggende a teatro con la favola di "nocino" e i misteri della Lanterna di Genova

Mercoledì 18 ore 21 al cinema teatro S. Siro di Genova Nervi andrà in scena uno spettacolo a scopo benefico, per grandi e piccini, grazie alla compagnia D&E Animation.

Per l’occasione, i commercianti hanno offerto ricchi premi da estrarre a sorte tra i presenti che acquisteranno un biglietto della lotteria a un euro, tra questi una scultura in radica di ulivo del noto artista loanese Renato Marano. L’associazione che beneficerà della donazione sarà “L’incontro”, che si occupa di accogliere ragazzi disabili nella propria struttura.

#uneuroperfaredelbene è il messaggio lanciato dalla compagnia genovese che ha preparato per l’occasione uno spettacolo teatrale in 4 atti, firmato dall’autore Dario Rigliaco, che rappresenterà altrettante leggende legate al faro del capoluogo ligure, a partire dal primo focolare acceso da goffi soldati alle prese con un’invasione vichinga fino al patto col diavolo che portò il doge a far gettare dalla cima più alta il povero costruttore. Uno spettacolo colmo di colpi di scena e racconti ricchi di fascino e mistero a cui non mancherà la “magia” della favola. Ad aprire le danze, Giulio Benvenuti, interpreterà la fiaba da lui scritta dell’incredibile storia di “Nocino”, un semplice albero alle prese con la vita, che lo porterà a cambiare aspetto e forma senza fargli perdere mai l’entusiasmo e la voglia di rendersi utile. Seguirà Dario Rigliaco con una leggenda legata ai pirati nel levante genovese, per poi lasciare la scena agli attori della compagnia teatrale che accompagneranno gli spettatori attraverso le 4 leggende, per arrivare infine alla tanto attesa lotteria di beneficenza.

Tra gli attori in scena, spiccano l’ormai affermato Riccardo Musso e l’attrice Federica Lugaro, mentre le voci dei narratori sono della cantante e attrice Erica Suppa e dell’aspirante doppiatore Niccolò Ghio.

Uno spettacolo per grandi e piccini, con ingresso a offerta libera, pronto a regalare una serata di spettacolo al quartiere genovese pronto a rispondere numeroso.

L’evento sarà trasmesso in TV il lunedì successivo in prima serata nazionale su Telecity7Gold.