Sassello accende il Natale: gli eventi in programma da domenica 22 dicembre

Alle 16,30 “il cerca presepi” per le vie del centro storico, un tour alla scoperta delle creazioni spontanee. Infine per le 17,30 frittelle e cioccolata calda per tutti.

L’iniziativa dei presepi “Dietro la finestra”compie ben 12 anni. Partita quale occasione per far visitare il pittoresco centro storico sassellese e le sue numerose frazioni anche nel periodo invernale, l’idea dell’associazione Amici del Sassello (che ha in gestione biblioteca e museo) ha ormai coinvolto l’intera cittadinanza. L'originale rassegna, alla quale viene coinvolta senza alcuna competizione l'intera popolazione (basta esporre anche una sola statuina), guida il visitatore lungo i vicoli e le viuzze del borgo, un’occasione per ammirare i palazzi seicenteschi e settecenteschi con le tipiche facciate dipinte.