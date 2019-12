Savona, alla Ubik gli alpinisti Fulvio Scotto e Andrea Parodi presentano il libro "Annuario accademico 2019 del Club Alpino Accademico italiano"

Giovedì 19 dicembre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con l’alpinista Fulvio Scotto (Accademico del Club Alpino Italiano, Full Member dell’Alpine Club britannico) e presentazione del libro "Annuario accademico 2019 del Club Alpino Accademico italiano” (Idea Montagna edizioni).

All'incontro prenderà parte l'alpinista e scrittore Andrea Parodi, autore di numerose pubblicazioni sulle Alpi Sudoccidentali.

Cos’è l’alpinismo, quali sono le sue origini, cosa ha spinto l’uomo a salire ed esplorare le montagne: bisogno di conoscenza, in origine anche di conquista, fascino d’avventura, fino ad approdare in epoca moderna ad una dominanza di componente ludico sportiva.

Si legge sovente che l’alpinismo, dopo gli ampi servizi sui rotocalchi che caratterizzavano i “giorni grandi” di Bonatti e poi l’epoca di Messner, sia ormai al tramonto. L’annuario del Club Alpino Accademico, attraverso le sue 320 pagine a colori ricche di fotografie, ci offre invece una testimonianza diversa, ricca di considerazioni di carattere etico sulla montagna, racconti ed approfondimenti storici, relazioni di nuove salite e tanto ancora.

Vari quindi i temi trattati: sulla libertà di rischiare con responsabilità, sul superamento dei limiti, sull’etica nel catalogare le diverse situazioni dell’arrampicata di oggi, sulla minaccia alla libertà in montagna causata dalla diseducazione e dal sovraffollamento.

Nel libro anche una gran quantità di interessanti testimonianze: le grandi vie dei versanti del Monviso, il ghiaccio della Cima Brenta, la Cima Verde in Val d’Adige, il Muntel nel vallone di Antermoia, la salita di vertigine (la via più strapiombante al mondo, in valle della Sarca). e tanto altro.