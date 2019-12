Torna il "Vin Brulé" della Compagnia di San Pietro per le vie di Finalmarina

Torna uno dei momenti più amati delle festività natalizie finalesi: Sabato 21 dicembre dalle 15 alle 19, per le vie di Finalmarina, la Compagnia di San Pietro torna con il suo caldo, rinfrancante e ghiottissimo “vin brulé itinerante” per salutare in allegria l’avvicinarsi del Natale.

Come è noto, questa associazione ha tra le sue missioni quella di tenere vive le tradizioni marinare del Finalese. Per questo motivo sarà un antico carretto come quelli dei pescatori di una volta a “portare a spasso” la calda e rinfrancante bevanda per le strade cittadine.

Così la Compagnia di San Pietro saluta l’arrivo delle feste e, come ogni anno, ne saluterà anche la fine, con il tradizionale cimento invernale dell’Epifania nelle acque antistanti la spiaggia “dei Neri”.