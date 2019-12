L'assessore del comune di Savona Zunato: "Al via l'iter per l'istituzione della De.Co."

"La denominazione comunale De.Co., nacque da un'idea di Luigi Veronelli che, nel 1999, propose che i Comuni potessero valorizzare il proprio territorio mediante le produzioni locali tipiche. Fu di Riccardo Lagorio, nel 2002, la prima delibera di de.co, a seguito del recepimento costituzionale nel 2001, con definitiva consacrazione, nel 2005, da parte dell'allora Ministro dell'Agricoltura Alemanno". Lo spiego in una nota l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona Maria Zunato.

"Il nostro territorio è fortemente connotato da produzioni artigianali, agro-alimentari ed eventi che ne hanno caratterizzato l'identità: valorizzarli con un logo comunale, significa quindi preventivamente censire tutte le categorie accessibili, secondo il regolamento De.Co., identificando esattamente le produzioni ed il loro legame storico e culturale, ai fini del successivo inserimento nel registro che ne tuteli, attestandola, l'identità locale, la composizione, nonché la modalità di produzione secondo specifico disciplinare o scheda".

"La denominazione comunale non è un marchio di qualità, ma può tranquillamente abbinarvisi - precisa l'assessore allo Sviluppo Economico Zunato - consente d'identificare un territorio con le sue produzioni, agevolandone la valorizzazione anche e soprattutto a mezzo di marketing territoriale mirato, promuovendo di conseguenza le imprese che, a titolo gratuito, potranno fregiarsi di detto logo. Le richieste per l'iscrizione nel registro con conseguente fruizione del logo, potranno essere inoltrate da chiunque possa dimostrare caratteristiche peculiari di alimenti, prodotti in genere ed eventi , con particolare riferimento alle fiere. Lo stesso Comune potrà agire d'ufficio con l'identificazione. Il riscontro da parte della commissione avverrà entro 60 giorni".

"Rispetto ai distretti del cibo - conclude l'assessore Zunato - la De.Co., ha uno spettro di valorizzazione più ampio, contestualizzando al proprio interno ogni lavoro della manualità e dell'ingegno umano che, nel tempo, abbia creato un legame identitario con la nostra terra".