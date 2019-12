Ad Albissola Marina arrivano le Consulte del Volontariato

Domenica 8 dicembre su iniziativa del consigliere Alberto Servetto si è svolta al Muda di Albissola Marina la seconda edizione della Festa del Volontariato. L'evento è stato possibile grazie alla partecipazione di molte associazioni impegnate attivamente sul territorio e che sono intervenute durante l'incontro, presentando il loro lavoro e i progetti futuri.

Durante questa importante giornata è stato presentato anche il progetto delle Consulte del Volontariato per promuovere una maggiore collaborazione tra le numerose realtà associative presenti sul territorio.

Il progetto delle Consulte del Volontariato verrà ufficializzato durante il prossimo Consiglio Comunale previsto per oggi, 18 dicembre.

L'evento si è concluso con un piccolo rinfresco reso possibile anche dalla generosità dei panificatori di Albissola Marina. Così Servetto: "Ritengo che tutte le persone impegnate nel Volontariato abbiano una qualità in comune ovvero quella di impegnare parte del loro tempo libero e delle loro energie per donarle agli altri, quindi credo sia molto importante incentivare la collaborazione per creare una rete impegnata nel tessuto sociale, culturale e sportivo di Albissola Marina".