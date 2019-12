Borracce ecologiche in dono per Natale agli alunni delle scuole di Noli

Annuncia l'amministrazione comunale di Noli: "Domani, giovedì 19 dicembre il Sindaco e l'Amministrazione comunale porgeranno gli auguri di Buone Feste alle "Radici" e alle "Ali" della nostra cittadina!

Dalle 10.00 alle 11.00 sarà in programma una visita alla Scuola per l'Infanzia e alla Scuola Primaria per scambio auguri e consegna delle borracce, dono agli alunni delle scuole nolesi, alla presenza dei due sindaci, Sig.ri Lucio Fossati e Codra Ermira (rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Spotorno/Noli).

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, un momento di incontro con gli anziani della Casa di Riposo "Villa Rosa" di Noli, radici preziose della nostra Comunità".