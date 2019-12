Lions Club Valbormida e associazione Raggio di Sole insieme a sostegno di Villa Sanguinetti

Il Lions Club Valbormida è da sempre impegnato con le proprie attività ad aiutare le persone diversamente abili.

Durante l’anno sociale 2018-2019, sotto la Presidenza del socio Luigi Marino, ha organizzato un progetto in collaborazione con l’associazione Raggio di Sole per aiutare la struttura di Villa Sanguinetti nel Comune di Cairo Montenotte, attualmente gestita dalla cooperativa “Lanza del Vasto”.

L’associazione “Raggio di Sole” Onlus di Cairo Montenotte assiste circa 60 ragazzi provenienti dall’area valbormidese. Come previsto dallo Statuto, i destinatari del servizio di assistenza sono ragazzi e adulti che presentano difficoltà psico-motorie, autismo, ritardi scolastici, complessità di natura comportamentale e di integrazione.

Detta associazione conta 108 associati e finanzia la propria attività attraverso il 5 per mille, partecipa ad eventi di beneficenza promossi dalla Proloco o da associazioni amiche.

L’associazione è presente a Villa Sanguinetti, struttura comunale gestita appunto dalla cooperativa “Lanza del Vasto”, con 11 volontari che coadiuvano il personale attraverso molteplici attività.

In particolare, il progetto ha avuto due scopi: quello di dotare la cucina di due frigoferi per la conservazione dei cibi, di attrezzature per la preparazione dei pasti per i dieci ospiti, ed anche quello di sostituire gli attuali letti obsoleti con letti motorizzati e con camerette attrezzate utili per una migliore posizione dei disabili e anche per un aiuto più adeguato da parte del personale.

Il progetto, che si rivolge a disabili presenti sul territorio Valbormidese, con differenti tipologie di disabilità e a ragazzi con problematiche psico-motorie (autismo, ritardi scolastici, difficoltà comportamentali e di integrazione) in età scolare, è stato co-finanziato dalla Fondazione De Mari.