Alassio in ansia per la mareggiata prevista. L'assessore Giannotta: "Massima allerta per Comune ed esercenti"

In attesa che venga formalizzata un'eventuale allerta meteo dall'Arpal, quella che si sta delineando è però una situazione di allarme dal punto di vista idrogeologico, ma soprattutto per quanto attiene la previsione del moto ondoso per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre: dalle ore 14 in avanti è infatti previsto un repentino innalzamento del mare.Il picco è previsto dalle ore 16 alle ore 20. Nella nottata successiva il moto ondoso dovrebbe scendere altrettanto rapidamente.

"Sulla base di queste indicazioni - spiega Franca Giannotta, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio - attiveremo e inviteremo gli esercenti che insistono sul litorale alassino alla massima allerta dalle 15 in poi. Prevediamo che le onde salteranno sulle passeggiate a mare, impatteranno su case e locali e, in certi tratti, potranno raggiungere anche il Budello, in particolar modo Via Brennero".