Alassio si prepara all'allerta rossa: alle 8 di domani aprirà il COC

Il bollettino dell'Arpal diffuso poco dopo le 13 conferma purtroppo le attese e anche per Alassio si parla di Allerta Rossa.

Domani dalle 8 alle 20 il Bollettino Arpal ha diffuso anche per i piccoli bacini il massimo grado di allarme. Diventerà Arancio dalle 21 fino alla mezzanotte.

Il protocollo di protezione, immediatamente attivato, prevede: la chiusura delle scuole, dei mercati, degli eventi aggreganti, sportivi e non, delle palestre.

"Il COC si prepara ad aprire in concomitanza con l'allerta rossa - dichiara Franca Giannotta, Assessore alla Protezione Civile - devo dire che grazie alla collaborazione con Alessandro Scarpati abbiamo già provveduto ad allertare le associazioni di categoria ad adottare tutte quelle difese necessarie per difendersi dall'attesa mareggiata. Ma vorrei ricordare che con l'allerta rossa l'invito per la cittadinanza è a non soggiornare a livelli inondabili (piano terra o sottostrada), non sostare su passerelle o ponti nei pressi di rii o torrenti e per quanto ci riguarda evitare la sosta sulla spiaggia, sulle passeggiate a mare e sul Pontile Bestoso. Invito anche a limitare gli spostamenti esterni e a prestare attenzione alle comunicazione che diffonderemo nel corso della giornata".

"Ci stiamo preparando al meglio - conclude Giannotta - consapevoli di non avere più nella spiaggia la nostra prima difesa e di avere qualche ferita aperta sul territorio. Sono altresì consapevole di avere al mio fianco un team affiatato che ha già dimostrato grande capacità nel gestire emergenze di gravi entità. Ci riuniremo nel pomeriggio per definire ​le strategie operative e da domattina fino alla cessazione dell'allerta saremo operativi presso il Coc".