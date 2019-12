Albenga, nuovo direttivo per il Quartiere di Sant'Eulalia

Numerose novità coinvolgono proprio a ridosso delle festività natalizie il rinomato Quartiere di Sant'Eulalia ad Albenga. Dallo scorso 9 dicembre, alle redini del Quartiere c'è una nuova squadra piena di entusiasmo ed nuove idee, che porterà avanti un progetto ambizioso all'insegna della collaborazione, del coinvolgimento di tutti i tesserati, abitanti e commercianti, il tutto con perseveranza, passione e goliardia, perché in fondo far rivivere il Quartiere deve soprattutto rendere uniti e divertire.

La nuova squadra del Direttivo risulta così composta: Alessandra Benati in qualità di presidente, l'avvocato Alessandro Aschero in qualità di vice presidente, Alice Re in qualità di consigliere con mansioni di comunicazione, ufficio stampa e segreteria, Orlando Parisi in qualità di consigliere con mansioni tecniche operative, Liliane Plumeri in qualità di consigliere operativo, Moira Massari con l'incarico di Tesoriere e riconfermato all'unanimità Giuseppe Barreca capitano del Quartiere durante il Palio Storico Di Albenga (dei Rioni).

Il nuovo Direttivo mette l'accento e ricorda subito un progetto molto interessante, che premia i propri tesserati: parliamo ovviamente di “Amici di Sant'Eulalia” che è un' idea pensata per mettere in contatto tutti i negozianti del Quartiere ed i tesserati, si tratta di una Convezione stipulata con i commercianti che garantisce sconti e promozioni presentando la tessera al momento dell'acquisto. Se avete la tessera correte a risparmiare per gli ultimi regali di Natale. Se non avete la tessera tenete d'occhio la pagina Ufficiale https://www.facebook.com/quartieresanteulalia/ per scoprire quando riapriranno i tesseramenti al mitico Quartiere di Sant'Eulalia.

Ecco chi sono i volti degli “Amici di Sant'Eulalia”: Ideatrice e Responsabile progetto Moira Massari, inserzionista Anita Plando, collaboratrici eventi Martina Granelli, Catino Daniela e Francesca Pizzo.

Dulcis in fundo, vi presentiamo l'iniziativa Natale@Sant’Eulalia: Il Nuovo Direttivo, in collaborazione con “Amici di Sant’Eulalia”, sarà oggi, giovedì 19 dicembre super operativo per porgere gli auguri di Buon Natale a tutto il Quartiere. Verranno donati, accompagnati dal ritmo degli spettacolari Tamburini di Sant'Eulalia, alcuni piccoli omaggi a tutti i commercianti del Quartiere (ed ai Capitani degli altri quartieri per mano del Capitano Giuseppe Barreca).. un segnale di positività come augurio di un nuovo anno all’insegna dell’unione, impegno e collaborazione.