Albisola, al via i lavori per la riqualificazione e bitumatura di piazza dei Mille

Sono iniziati i lavori per la sistemazione e la bitumatura di piazza dei Mille e quelli per la bonifica e riqualificazione dell’area parcheggio pubblico “ex campo da basket”.

A seguito della riorganizzazione del mercato settimanale entrata in vigore nel luglio 2018 scelta dall’Amministrazione Comunale che dette un nuovo assetto all’area per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico, sicurezza, viabilità, igiene e sanità pubblica e finalizzata anche ad ottemperare alle disposizioni legislative intervenute e sollecitate dai Vigili del Fuoco e dai Ministeri competenti permettendo, al contempo, di "sanare" l'anomalia della viabilità nella zona, si sono rese disponibili le risorse finanziare per completare gli ultimi interventi migliorativi dal punto di vista urbanistico finalizzati a rendere ancora più sicuro il sito.

Il sindaco e assessore ai Lavori Pubblici del comune di Albisola Superiore Maurizio Garbarini spiega: "Nell’area dell’ex campo da basket adibita a parcheggio pubblico ormai da anni, era palese una situazione insostenibile delle condizioni del manto stradale a causa delle fratture provocate dai movimenti e dalle spinte delle radici degli alberi presenti in loco da decenni. Da tempo ricevevamo moltissime segnalazioni dai cittadini per le condizioni del sedime stradale che provocavano danni alle autovetture ma soprattutto era motivo di inciampo per i pedoni. Urgeva quindi un intervento risolutivo per la messa in sicurezza della viabilità e dell’incolumità pubblica”.

La situazione risultava dannosa anche per la presenza delle condotte fognarie presenti nel sottosuolo e minacciate e già in passato danneggiate dalle radici dei pini marittimi. L’Amministrazione Comunale ha deciso quindi di risistemare tutta l’area di piazza di Mille, aprendo un cantiere di una riqualificazione complessiva dell’area che prevedrà:

- la sistemazione dell’ex campo da basket con nuova bitumatura, piantumazione di nuove alberature non invasive (Pyrus Calleryana) e segnaletica orizzontale e riconferma di destinazione a parcheggio ad uso pubblico;

- rifacimento dell’intero manto stradale di piazza dei Mille per una superficie di circa 1228 mq;

- rifacimento dell’intero manto stradale del tratto finale di Via dei Conradi che collega piazza dei Mille con la via Aurelia

“Si tratta di un intervento necessario per il quartiere e per la città e di un impegno assunto da portare quindi a termine nei confronti degli operatori commerciali e dei loro rappresentanti con cui abbiamo stretto un accordo nel 2018 in occasione della riorganizzazione del mercato che ha generato un miglior assetto e una migliore disposizione dei banchi” precisa l’assessore al Commercio Luca Ottonello.