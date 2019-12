Andora: stop alle bottigliette di plastica a scuola

Stop all'utilizzo delle bottigliette di plastica nelle scuole di Andora e Stellanello dove questa mattina sono state distribuite agli studenti ben 600 borracce in alluminio. Un'iniziativa proposta nell’ambito dei progetti ambientali, coordinati dalle insegnanti Simonetta Bertolino e Giovanna Fechino insieme alle colleghe di tutti i plessi e che ha trovato il sostegno del Comune di Andora, della Croce Bianca di Andora e del Lions Club Andora Valle del Merula. Le bottiglie sono state distribuite questa mattina dal Presidente del Lions Club Andora Valle del Merula, l’avvocato Daniela Crivelli e dal milite Elio Lunghi insieme ai volontari della Croce Bianca di Andora, presenti il sindaco Mauro Demichelis, l’Assessore alle Politiche scolastiche, Maria Teresa Nasi, l’Assessore all’Ambiente Fabio Nicolini e Don Emanuele Daniel.

Si tratta di un’azione eco-sostenibile inserita nel Progetto FEE “Lotta allo Spreco” che è stata accolta con entusiasmo dai piccoli e grandi studenti della Scuola dell’Infanzia di Molino Nuovo, della Primarie “Paolo Cappa” di Molino e “Angiolo Silvio Novaro” di Andora e della Secondaria di Primo Grado “Benedetto Croce”.

“Se ipotizziamo che 600 alunni bevano una bottiglietta d’acqua al giorno, è facile calcolare quanto importante sia l’impatto sul consumo di plastica in un anno: qualcosa come 120mila bottigliette in meno nella nostra differenziata o nella spazzatura – ha spiegato l’avvocato Crivelli, insieme ai militi della Croce Bianca e agli insegnanti presenti.