Approvato il finanziamento di oltre 9 milioni per la strategia nazionale "Aree interne" del Beigua-Sol

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato allo Sviluppo Economico, ha approvato il finanziamento di oltre 9 milioni di euro per la Strategia Nazionale Aree Interne prevista dall'accordo di partenariato 2014-2020, relativa all'area Beigua-Sol.

Con l'approvazione dell'articolato si può pertanto procedere alla firma dell'Accordo di programma quadro tra Regione Liguria, Agenzia per la Coesione Territoriale e Ministeri competenti al fine di dare attuazione agli interventi previsti nella strategia stessa.

La Strategia Nazionale Aree Interne approvata è improntata alla combinazione di azioni che possano garantire lo sviluppo locale e il rafforzamento di servizi essenziali di cittadinanza - quali la sanità, i trasporti e l'istruzione - attraverso risorse ordinarie e a valere sui fondi Fesr, Fse, Feasr e Feamp.

"La mission di questo intervento è massimizzare il potenziale inespresso innovativo dell'area al fine di contrastare l'abbandono dei cosiddetti territori a 'fallimento di mercato' ", spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

"Come assessorato - continua Benveduti - abbiamo stanziato oltre 2,4 milioni di euro, di cui 1,6 milioni per sostenere la connettività del territorio con il progetto della banda ultralarga, che permetterà a chi abita e vive nell'entroterra di ricercare nuove possibilità per incrementare la domanda, attraverso la digitalizzazione e l'internazionalizzazione della propria attività".

“Questo è un passo importante per tutta l'area Beigua Sol – racconta l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai -. Come assessore all'Agricoltura sostengo fortemente la strategia delle aree interne tramite il Programma di sviluppo rurale, che copre buona parte dei finanziamenti. Si tratta di un insieme di azioni che possono dare un importante stimolo di sviluppo per il nostro entroterra”.

“Abbiamo stanziato 200 mila euro di risorse FSE per migliorare l’accesso ai servizi socio-territoriali e cure sanitarie d’interesse generale. In sinergia con le risorse stanziate dallo stato, l’intervento riguarderà soggetti svantaggiati o temporaneamente in difficoltà economica e sarà finalizzato a favorire misure innovative di cittadinanza attiva che migliorino la fruizione dei servizi sociali territoriali. Saranno, infatti, somministrati buoni servizi fruibili da soggetti fragili (ad esempio anziani trattati in assistenza domiciliare integrata). La crescita di domanda di welfare impone che vengano adottate soluzioni innovative per rispondere sia all'elevata percentuale di popolazione anziana nelle valli interne, sia al crescente bisogno di servizi nel comparto socio-assistenziale” sottolinea l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo.

“Per il comparto istruzione – aggiunge Cavo - saranno programmate e finanziate diverse misure con la legge di stabilità 2015, al fine di implementare le competenze dei giovani studenti delle aree interne attraverso la promozione di progetti di potenziamento delle attività extracurricolari (attività pomeridiane sportive, culturali e ricreative), linguistiche e informatiche, relazionali e di creatività nell'apprendimento in età di prima infanzia (fascia 0-6) e sperimentali didattiche con metodologie innovative”.