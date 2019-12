Aurelia Bis, ripristino della carreggiata in corso Ricci a Savona, assessore Santi: "Attendiamo novità da Anas, valuteranno se ridurre il cantiere"

"Appena saranno appaltati i lavori di ordinaria manutenzione, valuteranno se è possibile ridurre il cantiere di corso Ricci per permettere il transito dei pedoni sul lato destro. Una soluzione si può trovare con un po' di buon senso, a inizio anno ricontatterò Anas".

L'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi ha risposto in consiglio comunale a Savona all'interpellanza presentata dal consiglio comunale di Rete a Sinistra Marco Ravera sull'attuale situazione del cantiere savonese che rischia di rimanere fermo per altri 4 anni.

L'unica prospettiva utile all'orizzonte potrebbe essere la creazione di un nuovo bando che però comporterebbe, come preannunciato, tempi discretamente lunghi, dall'anno e mezzo ai due anni con gli ulteriori due anni per la conclusione dell'opera arrivata al 80%. Dopo lo scioglimento del contratto dell'impresa della Cmc di Ravenna (che costituiva insieme a Itinera l'associazione temporanea di impresa), l'azienda del Gruppo Gavio si è tirata indietro per il subentro e la conclusione della variante.

Nel cantiere savonese sono state posizionate barriere che limitano l'ampiezza della carreggiata provocando problemi sia alla viabilità che al passaggio dei pedoni e dei ciclisti.