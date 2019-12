Corsa dei Babbi Natale a Savona: tutti i divieti e come cambia la viabilità

Sabato 21 dicembre è prevista la sesta edizione della Corsa dei Babbi Natale a Savona con partenza alle 20.00 da piazza Sisto attraversando le molteplici alterie del centro cittadino.

In vista del passaggio della corsa nella fascia oraria dalle ore 15,00 alle ore 24,00 (e comunque fino a terminate esigenze) sarà presente il divieto di sosta com rimozione forzata in Via Paleocapa (all'altezza della diramazione per Largo Varaldo/Via Pia – Via Manzoni ambo i lati del tratto adiacente alla Piazza Sisto IV).

Dalle 18.00 del alle 24.00 (e comunque fino a terminate esigenze) sarà presente un divieto di circolazione veicolare e di sosta con rimozione forzata (esclusi i veicoli dell'organizzazione, per raggruppamento partecipanti all'evento): in Via Manzoni, tratto a partire da Via Verzellino e sino a Via Paleocapa.

La strada sarà chiusa con direzione obbligatoria diritto all'intersezione di via Giuria e via Manzoni e il divieto di circolazione, direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con Via Manzoni-Via Garassino. Direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con Via Verzellino-Via Manzoni, per i veicoli provenienti dalla direttrice di marcia Caboto/Verzellino.

Le strade interessate dalla corsa, che parte e si conclude in piazza Sisto sono: Via L.Corsi, Via Guidobono, Piazza del Popolo, Via IV Novembre, Via Venezia, Via S.G. Bosco, Piazza Saffi, Via Boselli, Piazza Mameli, Via N.Sauro, Via dei Vegerio,C.so Italia,Via Pertinace, Piazza Diaz, Via Mistrangelo, Via Paleocapa, Via Quarda Superiore, Via Gavotti, Piazza dei Consoli, Vico Spinola, Piazza della Maddalena, Via Pia, Piazza del Brandale, Vicolo Riario, Via P.Giuria, Via Caboto, Piazza Duomo, Via Aonzo, Via S.M. Maggiore.