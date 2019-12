Finale, l'ex sede ferroviaria passa al Comune, Frascherelli: "Ora strategia e progettazione sulle aree"

Dopo una trattativa durata circa 6 anni, la vecchia sede della ferrovia, infatti, passerà al Comune di Finale Ligure. Un'operazione da circa 500 mila euro conclusa dalla giunta Frascherelli nei giorni scorsi dopo un iter laborioso partito già durante il primo mandato dell'attuale amministrazione.

Il primo passo era stato quello di avviare le pratiche per l'usucapione amministrativa della vecchia ferrovia, arrivando all'accordo attuale: “Un evento storico, una notizia che ci permetterà finalmente di fare strategia e progettazione - commenta il sindaco Ugo Frascherelli-. Premessa fondamentale per il rilancio di Varigotti, da qui potrà ripartire una importante riqualificazione come promesso 6 mesi fa in campagna elettorale. Ci abbiamo creduto sin dall’inizio. Partendo nel 2015 con la pratica di usucapione amministrativa, passando attraverso la variante urbanistica del 2016 ed oggi concludendo un accordo da 500 mila euro che il Comune riconoscerà a Ferrovie dello Stato”.

Un'acquisizione che permetterà ora al Comune non solo di recuperare aree ormai ridotte all'abbandono ed al degrado ma anche punti panoramici e strategici turisticamente parlando, come il tratto di ferrovia che si affaccia sulla Baia dei Saraceni e sulla spiaggia del Malpasso

L’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Guzzi commenta: “Ora potremo progettare, sfruttare le molte zone sottoutilizzate, riordinare e investire per sviluppi urbanistici di lungo periodo. Una nuova era , soprattutto per Varigotti. Ma non solo: anche tutte le aree di Pia e le gallerie presenti sul tracciato in questione. Da oggi in avanti potremo valutare in modo partecipato come utilizzare questo nuovo patrimonio comunale. Nei prossimi mesi svilupperemo un’idea legata ad un Progetto di Città , e l’associazione “Varigotti Insieme” dovrà avere un ruolo co-partecipativo fondamentale per ridisegnare questa parte di Territorio”.

“Adesso prepareremo la delibera per acquisizione al Patrimonio Comunale - aggiunge il sindaco - Porteremo la pratica in Commissione e poi in Consiglio Comunale, dove speriamo di approvarla all unanimità visto l’importanza della questione".