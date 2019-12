Raccolta differenziata, Bergeggi si gode la seconda posizione in provincia e la sesta in Regione tra i comuni costieri

Arrivano i risultati di Legambiente riguardanti la raccolta rifiuti dell'anno 2019 e tra gli altri a festeggiare è Bergeggi con il suo 75.6 % di raccolta differenziata che pone il comune guidato dal Sindaco Arboscello in seconda posizione tra i comuni costieri della provincia e in sesta posizione a livello regionale.

Risultato quindi non scontato in partenza anche in considerazione delle difficoltà di un comune come Bergeggi, come per altri comuni costieri, dove la differenza tra i residenti nel periodo invernale e i fruitori del paese nel periodo festivo ed estivo è massima, senza considerare le migliaia di turisti "morti e fuggi" che affollano il litorale durante l'estate.