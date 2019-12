Regione Liguria e Comune di Savona insieme per il Natale al Mercato Civico

L'amministrazione comunale di Savona, in collaborazione con Regione Liguria e Camera di Commercio Riviera di Liguria, organizza presso il Mercato Civico di Savona, in via Giuria, nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 dicembre 2019, la manifestazione “Profumi e sapori tradizionali di Liguria per un Natale autentico e goloso”.

Dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30, all'interno del Mercato alcuni produttori locali esporranno alcune eccellenze tipiche del settore agroalimentare ligure.

Nel corso delle due giornate sarà infatti possibile un viaggio del gusto tra le classiche “fette” savonesi, il chinotto, l'olio, il miele, le confetture e tutto il meglio della produzione locale; senza dimenticare, ovviamente, l'offerta variegata e di qualità che i visitatori riscontrano quotidianamente presso i banchi del mercato civico.

L'iniziativa nasce da una collaborazione avviata tra l'Assessore Comunale allo Sviluppo Economico Maria Zunato e l'Assessore Regionale alle Politiche Agricole Stefano Mai, finalizzata a valorizzare i prodotti di eccellenza dell'agricoltura ligure.

La manifestazione ben si colloca, tra l'altro, all'interno delle iniziative adottate dall'Assessorato allo Sviluppo Economico volte ad ottenere il riconoscimento della denominazione comunale (De.Co.), con l'obiettivo di valorizzare sia il territorio savonese che le aziende che vi operano.